Шольц заявил об адаптации к реальности без сотрудничества с РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин быстро адаптировался к реальности, в которой нет сотрудничества с Москвой.
Как передаёт РИА Новости, он сообщил об этом в интервью изданиям La Nación, El Mercurio и O Globo.
«Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией», — сказал Шольц.
По его словам, за несколько месяцев Германия изменила систему энергоснабжения и сделала себя независимой от российских «газа, нефти или угля».
Ранее Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России.
25 января первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Берлин сделал выбор в пользу эскалации противостояния с Москвой.