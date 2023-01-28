Шольц заявил об адаптации к реальности без сотрудничества с РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин быстро адаптировался к реальности, в которой нет сотрудничества с Москвой.

Как передаёт РИА Новости, он сообщил об этом в интервью изданиям La Nación, El Mercurio и O Globo.

«Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией», — сказал Шольц.

По его словам, за несколько месяцев Германия изменила систему энергоснабжения и сделала себя независимой от российских «газа, нефти или угля».

Ранее Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России.