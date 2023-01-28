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12 минут назад

Шольц: Германия адаптировалась к реальности, в которой она не сотрудничает с Россией

RT на русском

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин быстро адаптировался к реальности, в которой нет сотрудничества с Москвой.

Шольц заявил об адаптации к реальности без сотрудничества с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как передаёт РИА Новости, он сообщил об этом в интервью изданиям La Nación, El Mercurio и O Globo.

«Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией», — сказал Шольц.

По его словам, за несколько месяцев Германия изменила систему энергоснабжения и сделала себя независимой от российских «газа, нефти или угля».

Ранее Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России.

Шольц отказался отправлять западные комплексы ПВО на Украину

25 января первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Берлин сделал выбор в пользу эскалации противостояния с Москвой.

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