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41 минуту назад

Президент Израиля призвал сограждан к единству и бдительности после терактов в Иерусалиме

ТАСС

Граждане Израиля должны сохранять единство перед лицом врага, при этом оставаясь бдительными. С таким обращением к согражданам выступил в субботу президент еврейского государства Ицхак Герцог после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, в пятницу вечером унесшего жизни семи человек, и еще одного инцидента со стрельбой в Восточном Иерусалиме в субботу утром, при котором по меньшей мере двое израильтян получили ранения.

Президент Израиля обратился к гражданам после терактов в стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава государства, текст обращения которого распространила его канцелярия, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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"Эти ужасающие террористические атаки вновь напоминают нам о простой и болезненной правде: какие бы ни имели между собой разногласия против наших врагов, которые хотят причинить нам вред и убить нас, мы должны поддерживать единство", - сказал президент, выразив поддержку израильским силовикам, борющимся против террора.

"Я призываю всех сохранять бдительность и вести себя ответственно в нынешние времена", - добавил Герцог.

В пятницу вечером у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме был совершен теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку и был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия.

Полиция раскрыла подробности теракта в Иерусалиме

Спустя менее чем сутки, в субботу утром, еще один инцидент со стрельбой произошел на входе в археологический парк Город Давида, также в Восточном Иерусалиме. Полиция Израиля предварительно квалифицировала случившееся как теракт. По ее данным, стрелял 13-летний подросток, живущий в Восточном Иерусалиме, он был ранен при задержании и отправлен в больницу. По информации полицейских, нападавшего обезвредили двое прохожих, которые имели при себе зарегистрированное оружие. Согласно заявлению полиции, ранения в результате инцидента получили два человека - отец и сын, оба они госпитализированы. Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в этом инциденте пострадал один израильский военный, помогавший обезвредить злоумышленника.

В мире,Ицхак Герцог,ЦАХАЛ,
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