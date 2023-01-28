Президент Израиля обратился к гражданам после терактов в стране

Граждане Израиля должны сохранять единство перед лицом врага, при этом оставаясь бдительными. С таким обращением к согражданам выступил в субботу президент еврейского государства Ицхак Герцог после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, в пятницу вечером унесшего жизни семи человек, и еще одного инцидента со стрельбой в Восточном Иерусалиме в субботу утром, при котором по меньшей мере двое израильтян получили ранения.

Глава государства, текст обращения которого распространила его канцелярия, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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"Эти ужасающие террористические атаки вновь напоминают нам о простой и болезненной правде: какие бы ни имели между собой разногласия против наших врагов, которые хотят причинить нам вред и убить нас, мы должны поддерживать единство", - сказал президент, выразив поддержку израильским силовикам, борющимся против террора.

"Я призываю всех сохранять бдительность и вести себя ответственно в нынешние времена", - добавил Герцог.

В пятницу вечером у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме был совершен теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку и был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия.