В Минске заявили о напряженной ситуации на белорусско-украинской границе

Обстановка на границе с Украиной остается напряженной, что вынуждает нести ее охрану в усиленном режиме. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1".

Фото: ТАСС ТАСС

"Обстановка напряженная, мы не знаем, чего ожидать завтра", - отметил Лаппо.

Глава погранведомства сообщил, что со стороны Украины на границе с Белоруссией сконцентрировано около 17 тыс. военнослужащих. "Это не только пограничники, но и другие воинские формирования. На границе находятся неспециалисты, надо учитывать, что очень много оружия не у пограничников. Там люди ходят без знаков различия", - сказал председатель комитета. В этой связи, отметил он, белорусские пограничники несут службы "укрупненными нарядами".