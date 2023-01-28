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45 минут назад

В Минске заявили о напряженной ситуации на белорусско-украинской границе

ТАССиещё 2

Обстановка на границе с Украиной остается напряженной, что вынуждает нести ее охрану в усиленном режиме. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1".

В Минске заявили о напряженной ситуации на белорусско-украинской границе
Фото: ТАССТАСС

"Обстановка напряженная, мы не знаем, чего ожидать завтра", - отметил Лаппо.

Глава погранведомства сообщил, что со стороны Украины на границе с Белоруссией сконцентрировано около 17 тыс. военнослужащих. "Это не только пограничники, но и другие воинские формирования. На границе находятся неспециалисты, надо учитывать, что очень много оружия не у пограничников. Там люди ходят без знаков различия", - сказал председатель комитета. В этой связи, отметил он, белорусские пограничники несут службы "укрупненными нарядами".

Лаппо проинформировал, что с момента проведения спецоперации на Украине в Белоруссию с украинской территории прибыло в республику или транзитом около 80 тысяч человек. Глава ГПК также обратил внимание на то, что "украинцы в пункты пропуска никого [граждан Украины на границу с Белоруссией] не пускают, хотя мы готовы людей принимать". "Но украинская сторона их не пускает", - констатировал он.

В мире,Анатолий Лаппо,
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