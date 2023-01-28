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35 минут назад

В Швеции заявили о приостановке процесса вступления в НАТО

Майк Габриелян

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что вступление страны в НАТО приостановила акция с сожжением Корана. Однако он надеется, что Швеция договорится с Турцией и вступит в альянс летом, сообщает Expressen.

В Швеции заявили о приостановке процесса вступления в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс… Правительство сейчас энергично старается, чтобы мы продвинулись в этом вопросе», - сказал Билльстрем.

По его словам, гнев Турции - после демонстраций с критикой Эрдогана и сожжения Корана правым экстремистом – отнюдь не облегчил Швеции процесс вступления в НАТО.

Несмотря на это, правительство надеется, что летом Швеция все же сможет вступить в альянс. В июле состоится саммит глав МИД государств-членов НАТО.

«Конечно, недавние события не облегчили ситуацию, но, в конце концов, именно меморандум и взятые на себя обязательства должны иметь решающее значение, - добавил Билльстрем.

По его мнению, Швеция «очень близка к выполнению всех пунктов», содержащихся в соглашении между Турцией, Швецией и Финляндией, и что турецкий парламент должен быть близок к одобрению шведской заявки.

Европейский политик предложил «сжечь еще сотню Коранов»

После того, как Коран был сожжен возле посольства Турции в Стокгольме, Анкара приостановила трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией, заявив, что вести переговоры бессмысленно.

В мире,Парламент Турции,НАТО,
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