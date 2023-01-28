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9 минут назад

Депутат ХСС потребовал от главы МИД ФРГ скорректировать слова о войне с Россией

ТАССиещё 1

Главе МИД ФРГ Анналене Бербок следует скорректировать свое утверждение о войне Европы против России. Такое мнение выразил представитель партии Христианско-социальный союз в Бундестаге Александер Добриндт в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

В ФРГ потребовали от Бербок скорректировать слова о войне с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это весьма серьезное заблуждение министра иностранных дел. Мы не ведем войны против России, мы поддерживаем право Украины на самооборону в ходе агрессивной войны", - сказал депутат. "Бербок должна в срочном порядке лично скорректировать свое заявление", - добавил он.

В ФРГ уже несколько дней критикуют слова Бербок. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал канцлера Олафа Шольца отправить главу МИД в отставку. Экс-глава фракции Левой партии в парламенте Сара Вагенкнехт заявила, что подобные слова демонстрируют неспособность министра выполнять свои должностные обязанности и наносят ущерб репутации республики. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер рекомендовал главе МИД выбирать более точные формулировки и "обдумывать свои слова".

24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок утверждала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга". В такой форме она предлагала избегать разногласий в рядах западных стран по вопросу поставок оружия Киеву.

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В МИД ФРГ уточнили слова Бербок. По словам представителя ведомства, министр хотела подчеркнуть сплоченность Запада в вопросе поддержки Украины. В правительстве продолжают настаивать на том, что Германия не является стороной украинского конфликта.

В мире,Михаэль Кречмер,Сара Вагенкнехт,Александер Добриндт,Олаф Шольц,Совет Европы,Бундестаг,
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