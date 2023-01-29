В Турции заявили, что ждут от Швеции и Финляндии выполнения подписанных обязательств

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акарурция заявил, что Анкара ждёт от Стокгольма и Хельсинки выполнения обязательств, под которыми они подписались, чтобы турецкая сторона одобрила их членство в НАТО.

Об этом пишет издание Hürriyet.

Акарурция напомнил, что в июне в Мадриде президент Турции, премьер-министр Швеции, президент Финляндии, министры обороны и министры иностранных дел подписали документ в присутствии генерального секретаря НАТО.

«Они ждут одобрения от нас, от нашего парламента, чтобы вступить в НАТО. Мы говорим: «Выполняйте требования, под которыми подписались». Это так просто», — передаёт его слова РИА Новости.

26 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит смысла в переговорах со Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО.

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция прервала процесс вступления в НАТО из-за акций с осквернением Корана.