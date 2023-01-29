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24 минуты назад

Глава Минобороны Турции Акар: Анкара ждёт от Швеции и Финляндии выполнения обязательств

RT на русскомиещё 18

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акарурция заявил, что Анкара ждёт от Стокгольма и Хельсинки выполнения обязательств, под которыми они подписались, чтобы турецкая сторона одобрила их членство в НАТО.

В Турции заявили, что ждут от Швеции и Финляндии выполнения подписанных обязательств
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом пишет издание Hürriyet.

Акарурция напомнил, что в июне в Мадриде президент Турции, премьер-министр Швеции, президент Финляндии, министры обороны и министры иностранных дел подписали документ в присутствии генерального секретаря НАТО.

«Они ждут одобрения от нас, от нашего парламента, чтобы вступить в НАТО. Мы говорим: «Выполняйте требования, под которыми подписались». Это так просто», — передаёт его слова РИА Новости.

26 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит смысла в переговорах со Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО.

Турция приостановила переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция прервала процесс вступления в НАТО из-за акций с осквернением Корана.

Он выразил надежду, что договорённостей по расширению НАТО с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле.

В мире,Мевлют Чавушоглу,НАТО,
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