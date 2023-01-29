В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
25 минут назад

Конгрессмен США Госар отказался защищать интересы украинцев

RT на русскомиещё 4

Американский конгрессмен-республиканец Пол Госар прокомментировал поведение своих коллег, думающих об украинском конфликте больше, чем о проблемах в США.

Конгрессмен США Госар отказался защищать интересы украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он написал в Twitter, что его избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине.

«Единственное вторжение, которое меня беспокоит, — это вторжение на нашей южной границе», — подчеркнул Госар.

Ранее обозреватель American Thinker Роберт Смит выразил мнение, что США следует сосредоточиться на проблемах на своей границе с Мексикой, а не продолжать противостоять России в украинском конфликте.

9 января стало известно, что президент США Джо Байден впервые с начала правления посетил южную границу страны, чтобы оценить масштабы миграционного кризиса.

В мире,Роберт Смит,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители