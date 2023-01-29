Конгрессмен США Госар отказался защищать интересы украинцев

Американский конгрессмен-республиканец Пол Госар прокомментировал поведение своих коллег, думающих об украинском конфликте больше, чем о проблемах в США.
Он написал в Twitter, что его избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине.
«Единственное вторжение, которое меня беспокоит, — это вторжение на нашей южной границе», — подчеркнул Госар.
Ранее обозреватель American Thinker Роберт Смит выразил мнение, что США следует сосредоточиться на проблемах на своей границе с Мексикой, а не продолжать противостоять России в украинском конфликте.
9 января стало известно, что президент США Джо Байден впервые с начала правления посетил южную границу страны, чтобы оценить масштабы миграционного кризиса.