Эрдоган заявил об обнулении своего президентского срока

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об «обнулении» своего срока и праве баллотироваться на пост главы государства в третий раз. Об этом сообщает ТРТ.

Эрдоган выступал на митинге в провинции Денизли и ответил оппозиционным политикам, считающим, что он не может выдвигаться на третий срок после того как Турция перешла к парламентской системе в 2018 году.

«Турция на выборах в 2018 году избрала новую систему правления. Хронометраж был обнулен. Президент, избранный в 2018 году, является первым президентом новой системы правления», — сказал Эрдоган.

Эрдоган пообещал «разочаровать тех, кто рвется управлять нашей страной издалека». И напомнил, что при его власти «мы покончили с переворотами, террористами и предательствами».

Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая текущего года. Изначально они должны были пройти 18 июня.