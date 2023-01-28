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1 час назад

Эрдоган заявил о наличии у него права выдвинуться на новый президентский срок

Майк Габриелян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об «обнулении» своего срока и праве баллотироваться на пост главы государства в третий раз. Об этом сообщает ТРТ.

Эрдоган заявил об обнулении своего президентского срока
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эрдоган выступал на митинге в провинции Денизли и ответил оппозиционным политикам, считающим, что он не может выдвигаться на третий срок после того как Турция перешла к парламентской системе в 2018 году.

«Турция на выборах в 2018 году избрала новую систему правления. Хронометраж был обнулен. Президент, избранный в 2018 году, является первым президентом новой системы правления», — сказал Эрдоган.

Эрдоган пообещал «разочаровать тех, кто рвется управлять нашей страной издалека». И напомнил, что при его власти «мы покончили с переворотами, террористами и предательствами».

Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая текущего года. Изначально они должны были пройти 18 июня.

Эксперт объяснил перенос даты выборов президента Турции

Ранее политическая оппозиция заявила, что выдвижение Эрдогана на третий срок противоречит конституции и станет «новой черной страницей в истории нашей демократии».

В мире,Реджеп Эрдоган,
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