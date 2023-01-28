Во время теракта в Иерусалиме погиб гражданин Украины

Украинский гражданин оказался среди жертв совершенного в пятницу вечером теракта возле синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщило в субботу посольство Украины в Израиле в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"С печалью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданин Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", - говорится в сообщении посольства по поводу случившегося в Восточном Иерусалиме.

В пятницу вечером у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошел теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку, он был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия.