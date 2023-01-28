В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
12 минут назад

Посольство Украины сообщило о жертве среди своих граждан в теракте у синагоги в Иерусалиме

ТАСС

Украинский гражданин оказался среди жертв совершенного в пятницу вечером теракта возле синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщило в субботу посольство Украины в Израиле в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Во время теракта в Иерусалиме погиб гражданин Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С печалью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданин Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", - говорится в сообщении посольства по поводу случившегося в Восточном Иерусалиме.

В пятницу вечером у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошел теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку, он был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия.

Полиция раскрыла подробности теракта в Иерусалиме

Как сообщили ранее корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Израиле, информации о россиянах среди погибших или пострадавших в результате этого теракта нет, обращений в дипмиссию от граждан РФ не поступало, российские дипломаты находятся в контакте с израильскими властями и следят за ситуацией.

В мире,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители