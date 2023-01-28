В Турции заявили о распространяющемуся по всей Европе фашизме

Турция решительно осуждает поведение властей Дании, которые разрешили сжечь три экземпляра Корана в Копенгагене, заявил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в пятницу, 27 января, лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег в Копенгагене три экземпляра Корана. Власти Дании были проинформированы о готовящейся акции, но не препятствовали ей.
Челик пояснил, что «те, кто молчит, когда фашизм захватывает Европу, разрушают свою собственную демократию».
Бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон прокомментировала ситуацию с сожжением в Копенгагене и Стокгольме священных книг, которые произошли с разрешения властей скандинавских стран, сообщает РИА «Новости».
Политик пояснила, что Швеция должна поддерживать контакты с мусульманскими странами. Она уточнила, что необходимо «объяснить [им], как выглядит шведское законодательство и почему оно работает именно так».