В Турции заявили о распространяющемуся по всей Европе фашизме

Отмечается, что в пятницу, 27 января, лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег в Копенгагене три экземпляра Корана. Власти Дании были проинформированы о готовящейся акции, но не препятствовали ей.

Челик пояснил, что «те, кто молчит, когда фашизм захватывает Европу, разрушают свою собственную демократию».

Бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон прокомментировала ситуацию с сожжением в Копенгагене и Стокгольме священных книг, которые произошли с разрешения властей скандинавских стран, сообщает РИА «Новости».