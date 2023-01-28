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36 минут назад

Канцлер Шольц назвал целью Германии на Украине не дать России расширить границы

RT на русскомиещё 5

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России.

Шольц назвал цель Германии на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом он сказал в своём видеообращении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — передаёт его слова РИА Новости.

Шольц также назвал три принципа, которых Берлин собирается придерживаться в украинском конфликте.

Так, ФРГ продолжит оказывать гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине.

Кроме того, Берлин «не допустит эскалации конфликта» и перерастания его в «войну» между НАТО и Россией.

Также Шольц заявил, что руководство страны будет взвешивать принимаемые меры по Украине и действовать только совместно с союзниками.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала Welt заявил, что танки Leopard Украине могут поставить в конце марта.

Кроме того, глава Минобороны ФРГ заявил, что в Мюнстере до конца января стартует обучение украинских военных работе с БМП Marder.

В мире,Борис Писториус,Олаф Шольц,НАТО,
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