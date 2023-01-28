Шольц назвал цель Германии на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что цель Германии — не допустить расширения границ России.

Об этом он сказал в своём видеообращении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — передаёт его слова РИА Новости.

Шольц также назвал три принципа, которых Берлин собирается придерживаться в украинском конфликте.

Так, ФРГ продолжит оказывать гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине.

Кроме того, Берлин «не допустит эскалации конфликта» и перерастания его в «войну» между НАТО и Россией.

Также Шольц заявил, что руководство страны будет взвешивать принимаемые меры по Украине и действовать только совместно с союзниками.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала Welt заявил, что танки Leopard Украине могут поставить в конце марта.