Орбан отреагировал на решение Германии передать танки Украине

"Шаг за шагом немцы дрейфуют в сторону войны", - заключил венгерский премьер. Он напомнил, что Венгрия с самого начала конфликта в соседней стране предупредила, что не будет снабжать вооружениями украинскую армию. "Мы не поставляем оружие и хотим мира", - отметил Орбан.