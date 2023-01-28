В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
21 минуту назад

Премьер Венгрии осудил решение Германии о передаче танков Украине

ТАССиещё 1

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против направления Германией тяжелых вооружений, в частности танков, на Украину. Глава венгерского правительства заявил в субботу, что такие действия приближают немцев к непосредственному участию в конфликте.

Орбан отреагировал на решение Германии передать танки Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сначала немцы направляли [на Украину] солдатские каски, говоря, что не хотят поставлять туда летальное оружие. Теперь дело дошло до танков, и уже идут разговоры о самолетах", - написал Орбан на странице правительственной информации в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Шаг за шагом немцы дрейфуют в сторону войны", - заключил венгерский премьер. Он напомнил, что Венгрия с самого начала конфликта в соседней стране предупредила, что не будет снабжать вооружениями украинскую армию. "Мы не поставляем оружие и хотим мира", - отметил Орбан.

На этой неделе правительство Германии приняло решение направить на Украину немецкие танки. О передаче украинским войскам своих танков объявила также администрация США.

В мире,Виктор Орбан,Администрация США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители