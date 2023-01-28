Орбан отреагировал на решение Германии передать танки Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против направления Германией тяжелых вооружений, в частности танков, на Украину. Глава венгерского правительства заявил в субботу, что такие действия приближают немцев к непосредственному участию в конфликте.
"Сначала немцы направляли [на Украину] солдатские каски, говоря, что не хотят поставлять туда летальное оружие. Теперь дело дошло до танков, и уже идут разговоры о самолетах", - написал Орбан на странице правительственной информации в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
"Шаг за шагом немцы дрейфуют в сторону войны", - заключил венгерский премьер. Он напомнил, что Венгрия с самого начала конфликта в соседней стране предупредила, что не будет снабжать вооружениями украинскую армию. "Мы не поставляем оружие и хотим мира", - отметил Орбан.
На этой неделе правительство Германии приняло решение направить на Украину немецкие танки. О передаче украинским войскам своих танков объявила также администрация США.