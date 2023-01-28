Польский экс-министр рассказал о коррупции и мании величия на Украине

Он напомнил, что в 1991 году плодородные земли, авиапромышленность и отсутствие долгов делали Украину более развитой страной, чем Польша. Однако к 2022 году, до начала специальной военной операции (СВО), украинский ВВП оказался в четыре раза меньше польского. Причинами тому политик назвал манию величия украинских элит и развитые коррупционные схемы в стране. Теперь, по мнению Сикорского, жителям Украины придется дорого расплатиться за действия и решения своего правительства.