В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
8 минут назад

Стали известны подробности новой стрельбы в Иерусалиме

Илья Родин

В Восточном Иерусалиме снова прозвучали выстрелы. Виновником инцидента оказался 13-летний подросток, при задержании он был ранен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

Новую стрельбу в Восточном Иерусалиме устроил 13-летний подросток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным местных СМИ, злоумышленника зовут Мухаммед Алият, он житель Восточного Иерусалима.

В настоящее время он находится в одной из больниц, ему оказывают медицинскую помощь. Сотрудники спецслужб Израиля уже допросили его.

В Иерусалиме произошел второй теракт за два дня

В результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида» получили ранения два человека, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, ранения получил 22-летний молодой человек, его состояние оценивается как тяжелое. Также пострадал 45-летний мужчина, у него огнестрельные ранения верхней части тела. Их госпитализировали.

Уточняется, что полиция Израиля предварительно квалифицировала новый инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме как теракт.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 27 января, в Израиле произошел теракт. Полиция задержала 42 человека.

В мире,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители