Новую стрельбу в Восточном Иерусалиме устроил 13-летний подросток

В Восточном Иерусалиме снова прозвучали выстрелы. Виновником инцидента оказался 13-летний подросток, при задержании он был ранен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.
По данным местных СМИ, злоумышленника зовут Мухаммед Алият, он житель Восточного Иерусалима.
В настоящее время он находится в одной из больниц, ему оказывают медицинскую помощь. Сотрудники спецслужб Израиля уже допросили его.
В результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида» получили ранения два человека, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
По данным телеканала, ранения получил 22-летний молодой человек, его состояние оценивается как тяжелое. Также пострадал 45-летний мужчина, у него огнестрельные ранения верхней части тела. Их госпитализировали.
Уточняется, что полиция Израиля предварительно квалифицировала новый инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме как теракт.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 27 января, в Израиле произошел теракт. Полиция задержала 42 человека.