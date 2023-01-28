Новую стрельбу в Восточном Иерусалиме устроил 13-летний подросток

В Восточном Иерусалиме снова прозвучали выстрелы. Виновником инцидента оказался 13-летний подросток, при задержании он был ранен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

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По данным местных СМИ, злоумышленника зовут Мухаммед Алият, он житель Восточного Иерусалима.

В настоящее время он находится в одной из больниц, ему оказывают медицинскую помощь. Сотрудники спецслужб Израиля уже допросили его.

В результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида» получили ранения два человека, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, ранения получил 22-летний молодой человек, его состояние оценивается как тяжелое. Также пострадал 45-летний мужчина, у него огнестрельные ранения верхней части тела. Их госпитализировали.

Уточняется, что полиция Израиля предварительно квалифицировала новый инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме как теракт.