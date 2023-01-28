Посол Израиля в Германии рассказал о «закулисной» помощи Украине

Израиль оказывает закулисную помощь Киеву, «гораздо большую», чем известно в России. Об этом заявил посол Израиля в ФРГ Рон Просор, сообщает Berliner Morgenpost.
Во время интервью немецкие журналисты задали послу такой вопрос:
«Израиль оказывает гуманитарную помощь Украине. Но военной помощи нет, хотя президент Зеленский, который тоже еврей, просил об этом Израиль. Почему?»
На это Просор ответил:
«У нас русские находятся в Сирии. Как известно, израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует на Украине. Так что помогаем - пусть и закулисно, но гораздо больше, чем известно. У нас также есть большая еврейская община в России. Это две основные причины, по которым мы остаемся в тени».
Посол Израиля в ФРГ также заявил, что «есть риск дальнейшей эскалации» украинского конфликта.
В январе посол Украины в Израиле сообщил, что Тель-Авив начал передавать Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. До этого глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявлял, что страна не будет поставлять оружие Украине.