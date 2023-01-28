Посол Израиля в Германии рассказал о «закулисной» помощи Украине

«У нас русские находятся в Сирии. Как известно, израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует на Украине. Так что помогаем - пусть и закулисно, но гораздо больше, чем известно. У нас также есть большая еврейская община в России. Это две основные причины, по которым мы остаемся в тени».