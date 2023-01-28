В центральной Италии у Адриатического побережья произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии у Адриатического побережья. Об этом сообщается на сайте Национального института геофизики и вулканологии.
Природный катаклизм зафиксирован в районе Чезены.
Как уточняется, подземные толчки фиксировались и в крупных городах, среди которых Римини и Равенна.
В целях проверки последствий землетрясения на время прекратили железнодорожное движение между Болоньей и Римини, а также между Римини и Равенной.
Предварительно, землетрясения не привело к разрушениям или пострадавшим.
Стало известно, что сейсмическая активность в области Эмилия-Романья длится на протяжении нескольких дней.