В центральной Италии у Адриатического побережья произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии у Адриатического побережья. Об этом сообщается на сайте Национального института геофизики и вулканологии.

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Природный катаклизм зафиксирован в районе Чезены.

Как уточняется, подземные толчки фиксировались и в крупных городах, среди которых Римини и Равенна.

В целях проверки последствий землетрясения на время прекратили железнодорожное движение между Болоньей и Римини, а также между Римини и Равенной.

Предварительно, землетрясения не привело к разрушениям или пострадавшим.