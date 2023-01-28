Евросоюз выделит миллионы евро на развитие атомной энергетики Украины

Евросоюз планирует выделить четыре миллиона евро на помощь в развитии атомной энергетики Украины, следует из тендера, опубликованного Европейским фондом развития. Как выяснила «Лента.ру», цель контракта — приведение украинской атомной инфраструктуры в соответствие с европейским законодательством.

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«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) вместе с Государственный научным-техническим центром ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ-ЯРБ) продвигается в направлении приведения себя в соответствие с законодательством ЕС и передовой практикой ЕС в области ядерной безопасности», — говорится в тендерной документации.

Уточняется, что проект будет реализован из средств бюджета Евросоюза, а именно за счет Европейского фонда развития. Общая сумма контракта составит четыре миллиона евро.

В тендере также перечислены два основных направления работы: приведение регулирующего органа в соответствие с международными стандартами и передовыми практиками, а также приведение украинского законодательства и нормативной базы в соответствие с международными стандартами.