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1 час назад

Названы последствия отказа Саакашвили от лечения

Lenta.ruиещё 1

Отказ бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили от лечения может привести к фатальному исходу. Об этом заявил директор клиники «Вивамед» профессор Зураб Чхаидзе, передает «Интерфакс».

Названы последствия отказа Саакашвили от лечения
Фото: ТАССТАСС

«Состояние его здоровья ухудшается. Хочу призвать родственников Саакашвили, его мать Гиули Аласанию убедить начать исполнять рекомендации врачей. В противном случае отказ от медицинских услуг может привести к фатальному исходу», — рассказал он.

Директор клиники отметил, что экс-президент уменьшил прием пищи в последние дни. По его словам, утром Саакашвили весил 69 килограммов. Если ничего не изменится, он продолжит терять вес.

«Завтра будет весить 68, а послезавтра — 65 килограммов», — сказал Чхаидзе.

9 января американский врач-невролог Шахин Эммануэль Лахани рассказал, что у бывшего главы государства выявлена быстро прогрессирующая деменция. После осмотра Саакашвили он заявил о необходимости в квалифицированном лечении политика в США или Европе. Ранее о признаках деменции у экс-президента сообщал американский врач-психиатр Эрик Голдсмит. По его мнению, заболевание могло развиться из-за попадания в организм политика мышьяка и ртути.

В мире,Михаил Саакашвили,
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