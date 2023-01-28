Шольц пообещал взвешивать все решения по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал жителям своей страны обещание тщательно взвешивать все шаги по Украине и осуществлять их только вместе с партнерами. Об этом он заявил в еженедельном обращении, текст которого опубликовала пресс-служба правительства в субботу.
"Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне", - сказал Шольц.
Он утверждал, что Берлин "предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно".
"Я обещаю вам, что безопасность Германии постоянно остается в центре внимания", - добавил глава правительства. "Наша цель ясна - у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы", - отметил канцлер.
Ранее кабмин ФРГ объявил, что направит Украине свои боевые танки и выдаст разрешения другим странам на реэкспорт германской продукции.