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1 час назад

Шольц пообещал взвешивать все решения по Украине, чтобы обезопасить сограждан

ТАССиещё 1

Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал жителям своей страны обещание тщательно взвешивать все шаги по Украине и осуществлять их только вместе с партнерами. Об этом он заявил в еженедельном обращении, текст которого опубликовала пресс-служба правительства в субботу.

Шольц пообещал взвешивать все решения по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне", - сказал Шольц.

Он утверждал, что Берлин "предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно".

"Я обещаю вам, что безопасность Германии постоянно остается в центре внимания", - добавил глава правительства. "Наша цель ясна - у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы", - отметил канцлер.

Ранее кабмин ФРГ объявил, что направит Украине свои боевые танки и выдаст разрешения другим странам на реэкспорт германской продукции.

В мире,Олаф Шольц,НАТО,
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