Неизвестные совершили преступные акции против диппредставительств Италии

Неизвестные совершили преступные акции в отношении итальянских дипломатов в Берлине и Барселоне. О инцидентах сообщил в субботу МИД Италии, передает ANSA.

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Вчера в Берлине был подожжен автомобиль с дипломатическим номером посольства Италии. Машина принадлежала первому советнику посольства Луиджи Эстеро.

В тот же день в Барселоне неизвестные разбили окно генконсульства Италии и испачкали стену у входа в здание.

«Правительство с беспокойством и вниманием следит за этими новыми случаями насилия в отношении наших официальных лиц и дипломатических миссий», - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В свою очередь министр иностранных дел Антонио Таджани приказал немедленно начать «процедуру проверки и укрепления дипломатических представительств и задействованного персонала».

«Местные полицейские силы провели необходимые следственные мероприятия. В обоих случаях, к счастью, обошлось без травм», — говорится в сообщении МИД Италии.