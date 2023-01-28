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49 минут назад

Стали известны подробности крушения истребителей в Индии

Илья Родин

Два пилота потерпевших крушение в Индии истребителей ВВС страны Су-30 и Mirage 2000 спаслись, в настоящее время идут поиски третьего. Об этом пишет агентство Ani со ссылкой на источники.

Стали известны подробности крушения истребителей в Индии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в субботу, 28 января, истребители ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 разбились во время учений в индийском штате Мадхья-Прадеш.

«Два пилота в безопасности. Группа ВВС вскоре прибудет на место на вертолете, чтобы установить состояние третьего пилота», - пояснил источник.

СМИ: два самолета ВВС Индии потерпели крушение

Собеседник агентства заметил, что на борту Су-30 находилось двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик.

Пилот, на поиски которого была направлена спасательная группа ВВС, погиб, сообщает телеканал NDTV.

Уточняется, что в связи с ЧП глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх связался с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом и главнокомандующим ВВС Вивеком Рамом Чаудхари.

В мире,Раджнатх Сингх,
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