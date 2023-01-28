Стали известны подробности крушения истребителей в Индии

Два пилота потерпевших крушение в Индии истребителей ВВС страны Су-30 и Mirage 2000 спаслись, в настоящее время идут поиски третьего. Об этом пишет агентство Ani со ссылкой на источники.

Отмечается, что в субботу, 28 января, истребители ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 разбились во время учений в индийском штате Мадхья-Прадеш.

«Два пилота в безопасности. Группа ВВС вскоре прибудет на место на вертолете, чтобы установить состояние третьего пилота», - пояснил источник.

Собеседник агентства заметил, что на борту Су-30 находилось двое пилотов, в то время как в кабине Mirage 2000 был один летчик.

Пилот, на поиски которого была направлена спасательная группа ВВС, погиб, сообщает телеканал NDTV.