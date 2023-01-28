Байден предложил помощь народу Израиля после теракта в Восточном Иерусалиме

Президент США Джо Байден 27 января во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по случаю совершенного в Иерусалиме теракта предложил оказать еврейскому государству всю необходимую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Американский лидер назвал произошедшее «нападением на цивилизованный мир».
«Он предложил все необходимые меры поддержки правительству и народу Израиля в ближайшие дни», — говорится в сообщении Белого дома.
Кроме того, Байден подчеркнул, что США привержены безопасности безопасности Израиля, и пообещал, что его администрация продолжит поддерживать постоянный контакт с израильскими коллегами.
Вечером 27 января к синагоге в Восточном Иерусалиме подъехал неизвестный на автомобиле и открыл огонь из пистолета, после чего скрылся с места происшествия. По данным израильской полиции, он направился в сторону арабского района Бейт-Ханина. Полиция ликвидировала террориста в километре от синагоги. В результате теракте погибли 7 человек, многие получили ранения.