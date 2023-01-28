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17 минут назад

Экс-советник Кучмы заявил, что ситуация на Украине выходит из-под контроля Зеленского

RT на русском

Ситуация вокруг Украины выходит из-под контроля украинского лидера Владимира Зеленского, Соединённые Штаты намерены провести проверку финансовой и военной помощи Киеву. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы заявил, что ситуация на Украине выходит из-под контроля Зеленского
Фото: 

«Ситуация практически выходит из-под контроля», — сказал он в ходе видеообращения на своём YouTube-канале.

Соскин добавил, что в США создали специальную группу, куда входят следователи по уголовным делам.

«Они будут расследовать передачу всех денег, техники и прочих материалов из США на Украину», — подчеркнул эксперт.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин ранее назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира.

Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в связи с коррупционными скандалами в стране.

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