Ситуация вокруг Украины выходит из-под контроля украинского лидера Владимира Зеленского, Соединённые Штаты намерены провести проверку финансовой и военной помощи Киеву. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Ситуация практически выходит из-под контроля», — сказал он в ходе видеообращения на своём YouTube-канале.
Соскин добавил, что в США создали специальную группу, куда входят следователи по уголовным делам.
«Они будут расследовать передачу всех денег, техники и прочих материалов из США на Украину», — подчеркнул эксперт.
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин ранее назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира.
Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в связи с коррупционными скандалами в стране.