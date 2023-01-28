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28 минут назад

МИД Украины вызовет посла Венгрии после слов Орбана о «ничейной земле»

News.ru

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в украинское внешнеполитическое ведомство вызовут посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто. От него потребуют объяснений высказывания премьер-министра страны Виктора Орбана, назвавшего территорию Украины «ничейной землей», отметил он в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

МИД Украины вызовет посла Венгрии после слов Орбана о «ничейной земле»
Фото: News.ruNews.ru

Орбан, которого процитировало издание The American Conservative, 27 января на встрече с журналистами заявил, что президент России Владимир Путин «не может позволить себе проиграть и не проиграет». По его мнению, «цель России — превратить Украину в неуправляемые развалины», в этом случае Запад не сможет претендовать на территорию Украины как на приз.

«Теперь это Афганистан. Ничейная земля», - подчеркнул венгерский премьер.

Николенко назвал высказывание Орбана «категорически неприемлемым», добавив, что венгерский политик и прежде позволял себе «пренебрежительные высказывания» об Украине.

Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подвешивая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами, — говорится в сообщении Николенко.

Он уже пообещал послу Ийдьярто «откровенный разговор», предупредив, что затем возможны и другие меры.

Ранее Виктор Орбан заявил, что не допустит введения санкций Евросоюза на российскую ядерную энергетику, поскольку они еще больше увеличат венгерскую инфляцию. Он подчеркнул, что между европейскими странами по этому поводу развяжется «большая битва», однако Венгрия наложит вето на введение ограничений.

В мире,Олег Николенко,Виктор Орбан,Владимир Путин,ЕС,
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