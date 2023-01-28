МИД Украины вызовет посла Венгрии после слов Орбана о «ничейной земле»

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в украинское внешнеполитическое ведомство вызовут посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто. От него потребуют объяснений высказывания премьер-министра страны Виктора Орбана, назвавшего территорию Украины «ничейной землей», отметил он в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Орбан, которого процитировало издание The American Conservative, 27 января на встрече с журналистами заявил, что президент России Владимир Путин «не может позволить себе проиграть и не проиграет». По его мнению, «цель России — превратить Украину в неуправляемые развалины», в этом случае Запад не сможет претендовать на территорию Украины как на приз.

«Теперь это Афганистан. Ничейная земля», - подчеркнул венгерский премьер.

Николенко назвал высказывание Орбана «категорически неприемлемым», добавив, что венгерский политик и прежде позволял себе «пренебрежительные высказывания» об Украине.

Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подвешивая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами, — говорится в сообщении Николенко.

Он уже пообещал послу Ийдьярто «откровенный разговор», предупредив, что затем возможны и другие меры.