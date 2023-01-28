ФБР забрало записные книжки Байдена после обыска в его доме

«Записные книжки были изъяты, потому что записи Байдена на некоторых страницах относятся к его официальной деятельности в качестве вице-президента (при президенте Бараке Обаме. — «Газета.Ru»), включая подробности его дипломатических контактов... и, возможно, содержат отсылки к секретной информации», — сообщает телеканал.