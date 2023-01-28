ФБР забрало записные книжки Байдена после обыска в его доме

Федеральное бюро расследований (ФБР) забрало записные книжки президента Соединенных Штатов Джо Байдена после обыска в его частном доме, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на осведомленный источник.
Ранее сообщалось, что юристы Байдена нашли в гараже его дома документы с пометкой «секретно». Также он признал, что секретные документы хранились у него дома в личной библиотеке.
«Записные книжки были изъяты, потому что записи Байдена на некоторых страницах относятся к его официальной деятельности в качестве вице-президента (при президенте Бараке Обаме. — «Газета.Ru»), включая подробности его дипломатических контактов... и, возможно, содержат отсылки к секретной информации», — сообщает телеканал.
Источники отметили, что записи от руки могут считаться засекреченными данными из-за их конфиденциального содержания. Собеседник газеты отметил, что глава США хранил «огромное» количество записных книжек, но точное количество ему неизвестно.