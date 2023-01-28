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1 час назад

NBC: после обыска в частном доме президента США Байдена ФБР забрало его записные книжки

Газета.Ruиещё 1

Федеральное бюро расследований (ФБР) забрало записные книжки президента Соединенных Штатов Джо Байдена после обыска в его частном доме, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на осведомленный источник.

ФБР забрало записные книжки Байдена после обыска в его доме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что юристы Байдена нашли в гараже его дома документы с пометкой «секретно». Также он признал, что секретные документы хранились у него дома в личной библиотеке.

Байден начал готовиться к переизбранию

«Записные книжки были изъяты, потому что записи Байдена на некоторых страницах относятся к его официальной деятельности в качестве вице-президента (при президенте Бараке Обаме. — «Газета.Ru»), включая подробности его дипломатических контактов... и, возможно, содержат отсылки к секретной информации», — сообщает телеканал.

Источники отметили, что записи от руки могут считаться засекреченными данными из-за их конфиденциального содержания. Собеседник газеты отметил, что глава США хранил «огромное» количество записных книжек, но точное количество ему неизвестно.

В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,ФБР,
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