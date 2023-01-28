На Украине звучит воздушная тревога

В трех областях Украины звучит воздушная тревога.

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Как следует из данных онлайн-карты украинского минцифры, тревога звучит в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее "Свободная пресса" писала, что по словам лидера Украины Владимира Зеленского, самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в шести регионах страны. Речь идет об Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях, сказал политик в своем очередном видеообращении.