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33 минуты назад

На Украине звучит воздушная тревога

Свободная пресса

В трех областях Украины звучит воздушная тревога.

На Украине звучит воздушная тревога
Фото: ТАССТАСС

Как следует из данных онлайн-карты украинского минцифры, тревога звучит в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее "Свободная пресса" писала, что по словам лидера Украины Владимира Зеленского, самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в шести регионах страны. Речь идет об Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях, сказал политик в своем очередном видеообращении.

При этом в целом по стране также зафиксированы ограничения потребления электричества.

В мире,Владимир Зеленский,
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