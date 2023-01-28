США и страны ЕС обратились к РФ с призывом по Сирии

Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция призвали в пятницу Россию "прекратить защищать" сирийские власти от ответственности за приписываемое им применение химического оружия. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств этих четырех стран по итогам публикации доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Специалисты ОЗХО полагают, что сирийское руководство может нести ответственность за атаку с применением боевых отравляющих веществ в находящейся близ Дамаска Думе, осуществленную в апреле 2018 года.

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"Наши правительства самым решительным образом осуждают неоднократное применение сирийским режимом этого ужасающего оружия и остаются непреклонными в своих требованиях, чтобы режим [президента Сирии Башара] Асада немедленно выполнил свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. Сирия должна в полном объеме объявить и уничтожить свою программу по созданию химического оружия и позволить направить в свою страну сотрудников ОЗХО для проверки того, что она это выполнила", - утверждали госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Они "призвали Российскую Федерацию прекратить защищать Сирию от ответственности за применение химического оружия". Главы внешнеполитических ведомств "осудили применение химического оружия где бы то ни было, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах". "Мы также подтверждаем нашу приверженность привлечению к ответственности виновных во всех атаках с применением химического оружия в Сирии и за ее пределами", - заключили Блинкен, Клеверли, Колонна и Бербок.

Критика ОЗХО

В декабре 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва серьезно обеспокоена попытками Вашингтона и его союзников переформатировать "под себя" ОЗХО. Работа ГРИ неоднократно подвергалась критике со стороны РФ. Как заявлял постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, ее существование не предусмотрено мандатом ОЗХО, а ее деятельность выходит за рамки охвата Конвенции о запрещении химического оружия и вторгается в исключительную компетенцию СБ ООН.

В сентябре 2013 года Совбезом ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии, в течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1,2 тыс. тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.