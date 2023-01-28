Орбан счел отправляющие Киеву оружие страны участниками конфликта

Страны, которые отправляют Украине оружие, становятся участниками конфликта, сказал в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . 24 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе выступления в ПАСЕ заявила, что Германия и другие европейские страны "ведут войну против России ".

"Кто с кем ведет войну — это не вопрос заявлений. Если ты посылаешь оружие в перспективе посылаешь новое можешь говорить все, что хочешь, но ты участвуешь в войне", - приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в начале кризиса на Украине ФРГ заявляла о готовности передать только каски, но сейчас уже отправляет танки, и есть разговоры о самолетах. Орбан объяснил, что так происходит из-за того, что государства не обозначают свои национальные интересы.