Орбан счел отправляющие Киеву оружие страны участниками конфликта

Страны, которые отправляют Украине оружие, становятся участниками конфликта, сказал в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 24 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе выступления в ПАСЕ заявила, что Германия и другие европейские страны "ведут войну против России".
"Кто с кем ведет войну — это не вопрос заявлений. Если ты посылаешь оружие в перспективе посылаешь новое можешь говорить все, что хочешь, но ты участвуешь в войне", - приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что в начале кризиса на Украине ФРГ заявляла о готовности передать только каски, но сейчас уже отправляет танки, и есть разговоры о самолетах. Орбан объяснил, что так происходит из-за того, что государства не обозначают свои национальные интересы.
Накануне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США и НАТО не вовлечены напрямую в происходящее на Украине, заявляя, что это конфликт России и Украины.