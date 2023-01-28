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32 минуты назад

Орбан назвал отправляющие Киеву оружие страны участниками конфликта

Газета.Ru

Страны, которые отправляют Украине оружие, становятся участниками конфликта, сказал в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 24 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе выступления в ПАСЕ заявила, что Германия и другие европейские страны "ведут войну против России".

Орбан счел отправляющие Киеву оружие страны участниками конфликта
Фото: Bernadett Szabo/ReutersBernadett Szabo/Reuters

"Кто с кем ведет войну — это не вопрос заявлений. Если ты посылаешь оружие в перспективе посылаешь новое можешь говорить все, что хочешь, но ты участвуешь в войне", - приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в начале кризиса на Украине ФРГ заявляла о готовности передать только каски, но сейчас уже отправляет танки, и есть разговоры о самолетах. Орбан объяснил, что так происходит из-за того, что государства не обозначают свои национальные интересы.

Накануне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США и НАТО не вовлечены напрямую в происходящее на Украине, заявляя, что это конфликт России и Украины.

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