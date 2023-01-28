Байден высказался о теракте в Иерусалиме

Американский президент Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал теракт в Иерусалиме атакой на цивилизованный мир, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Политик провел переговоры с израильским премьером Нетаньяху. Он обсудил с ним теракт в Иерусалиме.
«Президент дал понять, что это было нападением на цивилизованный мир», — высказались в пресс-службе.
В Белом доме предложили необходимую поддержку правительству и народу Израиля.
В результате стрельбы, которая произошла в синагоге в Восточном Иерусалиме, погибли восемь человек, как минимум десять получили травмы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт.