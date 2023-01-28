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59 минут назад

Байден высказался о теракте в Иерусалиме

Lenta.ruиещё 3

Американский президент Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал теракт в Иерусалиме атакой на цивилизованный мир, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Байден высказался о теракте в Иерусалиме
Фото: ТАССТАСС

Политик провел переговоры с израильским премьером Нетаньяху. Он обсудил с ним теракт в Иерусалиме.

«Президент дал понять, что это было нападением на цивилизованный мир», — высказались в пресс-службе.

В Белом доме предложили необходимую поддержку правительству и народу Израиля.

В результате стрельбы, которая произошла в синагоге в Восточном Иерусалиме, погибли восемь человек, как минимум десять получили травмы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт.

В мире,Безопасность,Антониу Гутерриш,Джозеф Байден,Биньямин Нетаньяху,ООН,
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