В Великобритании осудили теракт в Восточном Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли осудил произошедший в пятницу теракт в Восточном Иерусалиме.

"Ужасающие сообщения о теракте в [районе] Неве-Яаков сегодня вечером. Совершить атаку на верующих в синагоге в День памяти жертв Холокоста и во время шаббата - это ужасно. Мы поддерживаем наших израильских друзей", - написал он в Twitter.

Вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошло вечером 27 января после наступления шаббата. Полиция Израиля заявила, что рассматривает случившееся как теракт, нападавший, по ее информации, был нейтрализован на месте. По последним данным, которые привела пресс-служба полиции, жертвами нападения стали семь человек, еще несколько получили ранения.

Ранее в Дженине и расположенном в нем лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан израильские силы провели рейд, который, по свидетельству телеканала Al Mayadeen, стал самой масштабной операцией израильской полиции и военных подобного рода за последние несколько лет. По данным палестинского Минздрава, в ходе столкновений в Дженине были убиты 11 арабов, около 20 получили ранения.