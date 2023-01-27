США анонсировали реакцию на годовщину спецоперации на Украине

Вашингтон намерен отреагировать на предстоящую годовщину начала конфликта на Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

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По ее словам, планирование этого «идет полным ходом» как в администрации президента США Джо Байдена, так и в других ведомствах.

«Но, как это обычно бывает, я не стану углубляться во внутренние дискуссии или же перечислять какие-либо варианты действий, которые мы в настоящий момент рассматриваем», — добавила Жан-Пьер.

При этом она заявила, что у Вашингтона сейчас нет планов по организации поездки Байдена в Европу в связи с годовщиной начала конфликта на Украине.