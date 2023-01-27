Палудан провел новую акцию по сожжению Корана в Копенгагене

Лидер ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан провёл ещё одну акцию с сожжением Корана. В этот раз акция прошла у здания посольства Турции в Копенгагене. Об этом Палудан рассказал в своём Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Только что я был у посольства Турции и сжег эту книгу, поскольку важно показать Эрдогану, что мы не приемлем его вмешательства в дела свободы слова в Дании и Швеции», – заявил он в своём видеообращении.
Ранее Расмус Палудан уже сжигал Коран у посольства Турции в Стокгольме, напротив мечети в Копенгагене, а также угрожал снова сделать это у российского посольства.