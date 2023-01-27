Президент Бразилии отказался передать снаряды Германии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не стал передавать Германии боеприпасы для танков, опасаясь повторной передачи этих боеприпасов Украине. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

Уточняется, что такое решение было принято во время встречи представителя Партии трудящихся с главкомами ВС и министром обороны Жозе Мусио Монтейро перед отставкой главкома сухопутных войск Бразилии Жулио Сезара Арруды. По имеющимся данным, вопрос о передаче Германии боеприпасов изначально поднял именно Арруда.

Источник также добавил, что президент Бразилии аргументировал своё решение тем, «что не стоит провоцировать русских».