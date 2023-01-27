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28 минут назад

В ООН назвали неонацизм главной угрозой для ряда стран

Lenta.ru

Неонацизм можно назвать главной внутренней угрозой для некоторых стран, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его цитирует РИА Новости.

В ООН назвали неонацизм главной угрозой для ряда стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Движения неонацистов, сторонников превосходства белой расы с каждым днем становятся все более опасными», — сказал он на церемонии Международного дня памяти жертв холокоста.

По словам Гутерриша, неонацисты «представляют собой угрозу внутренней безопасности номер один в ряде стран». Также генсек отметил, что антисемитизм наблюдается повсеместно и «находится на рекордно высоком уровне», согласно опросам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли о последствиях поддержки неонацизма.

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