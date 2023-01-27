Конте указал на растущую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине

"Мы являемся свидетелями все более активного участия в этом конфликте в том числе НАТО, в то время как [перспективы] мирных переговоров исчезают за горизонтом, - приводит его слова агентство Adnkronos. - Единственная определенность сегодня - это военная эскалация, на которую мы идем, посылая все более совершенные арсеналы. Тогда давайте скажем, что мы принимаем перспективу мировой войны и делаем это сознательно".