Конте указал на растущую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине

Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционной партии "Движение "5 звезд" Джузеппе Конте в пятницу указал на "все большую вовлеченность" НАТО в конфликт на Украине, а также на "исчезающие" перспективы мирного урегулирования.
"Мы являемся свидетелями все более активного участия в этом конфликте в том числе НАТО, в то время как [перспективы] мирных переговоров исчезают за горизонтом, - приводит его слова агентство Adnkronos. - Единственная определенность сегодня - это военная эскалация, на которую мы идем, посылая все более совершенные арсеналы. Тогда давайте скажем, что мы принимаем перспективу мировой войны и делаем это сознательно".
Конте неоднократно требовал изменения подхода со стороны официальных властей, Евросоюза и НАТО в отношении конфликта на Украине. Он призывал активизировать дипломатические усилия и подчеркивал, что отправка оружия на Украину "уже не может быть решением" кризиса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Die Welt, что альянс не является и не намерен становиться стороной конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова ложью. Она отметила, что фактически НАТО и коллективный Запад в целом воюют с Россией руками киевского режима, поэтому они манипулируют темой мирных переговоров.
Дипломат также указала, что Запад поставляет Киеву "вооружения и военную технику, обучают военнослужащих вооруженных сил Украины, накачивают Украину деньгами" лишь бы она продолжала боевые действия против РФ.