Киев запретил чиновникам выезжать за границу без веских причин

Кабмин Украины принял постановление, запрещающее чиновникам выезжать за границу без уважительных причин. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, теперь народным депутатам, чиновникам, представителям местных властей, прокурорам, судьям и другим должностным лицам разрешается выезжать из страны на основании служебной командировки, для проведения переговоров, лечения или ухода за несовершеннолетними детьми.
«Кататься на отдых — нет. К сожалению, есть те, кто даже во время конфликта не понял этих базовых вещей», — отметил Шмыгаль.
Ранее стало известно, что из партии «Слуга народа» исключили депутата Николая Тищенко. Причиной послужила его поездка в Таиланд.