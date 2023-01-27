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21 минуту назад

Киев запретил чиновникам выезжать за границу без веских причин

Елена Прошина

Кабмин Украины принял постановление, запрещающее чиновникам выезжать за границу без уважительных причин. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Киев запретил чиновникам выезжать за границу без веских причин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, теперь народным депутатам, чиновникам, представителям местных властей, прокурорам, судьям и другим должностным лицам разрешается выезжать из страны на основании служебной командировки, для проведения переговоров, лечения или ухода за несовершеннолетними детьми.

«Кататься на отдых — нет. К сожалению, есть те, кто даже во время конфликта не понял этих базовых вещей», — отметил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что из партии «Слуга народа» исключили депутата Николая Тищенко. Причиной послужила его поездка в Таиланд.

В мире,Денис Шмыгаль,Правительство Украины,
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