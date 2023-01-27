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30 минут назад

Ведущий Fox News усомнился в умственных способностях Байдена

Газета.Ru

Президент США Джо Байден погряз в скандалах и возможно не совсем осознает, о чем говорит во время своих выступлений, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. В эфире телеканал он отметил, что американский лидер выступил с бессвязной речью в Вирджинии о потолке госдолга государства.

Ведущий Fox News усомнился в умственных способностях Байдена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Байден снова переживает тяжелые времена, погрязнув в скандалах и страдая от упадка собственных когнитивных способностей Потеря памяти, трудности с общением, поиском слов, трудности с выполнением сложных задач. Это симптомы деменции. Спросите себя, действительно ли этот человек способен вести переговоры о потолке долга? Способен ли он действовать добросовестно?" - отметил Хэннити.

Телеведущий задался вопросом о том, действительно ли Байден полностью понимает происходящее, поскольку первые два года президентства ему удавалось "прятаться" за счет контроля Демпарии над конгрессом и прессы, которая его защищала.

"Теперь, впервые за время своего президентства, президент столкнется с законным надзором, если и только если республиканцы в палате представителей конгресса США будут держаться вместе", - подчеркнул Хэннити.

Ранее СМИ сообщили, что Байден трижды перепутал имя конгрессмена-демократа от Вирджинии во время своего выступления.

В мире,Джозеф Байден,
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