Шведский радикал повторно сжег Коран

Ультраправый шведский политик, лидер партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран напротив мечети в столице Дании, передает турецкое новостное агентство TRT.

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Стоя в окружении полицейских, политик провел акцию в каске напротив мечети сразу по окончании пятничной молитвы в районе Копенгагена Дортевей. Мужчина пытался привлечь к себе внимание, размахивая горящей книгой, однако, как сообщает новостное агентство, мусульмане отнеслись к провокации спокойно.

Сообщается, что перед акцией полиция остановила группу молодых людей с огнетушителями и водой.

Ранее политик сжег священное писание мусульман напротив посольства Турции в Стокгольме. Свои акции он мотивирует тем, что Турция блокирует вступление Швеции в НАТО.