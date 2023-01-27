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1 час назад

«Слишком поздно»: Зеленский прокомментировал заявление Белого дома о поставках танков Abrams

Вечерняя Москва

Если танки Abrams прибудут на территорию украинского государства только к августу, то будет слишком поздно. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Слишком поздно": Зеленский о сроках поставок танков Abrams
Фото: ТАССТАСС

Таким образом глава Украины прокомментировал заявление координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о поставках Abrams. По его словам, их поставка украинской стороне займет «много месяцев».

— Слишком поздно, — поделился он.

Также нет ответа, когда на территории Украины окажутся танки европейских стран, подчеркнул Зеленский в интервью SkyNews. По его мнению, танки нужны Киеву в больших количествах.

При этом американские власти заявили, что Белый дом пока не может ничего сказать о содержании предстоящих пакетов помощи Украине. Власти США находятся в контакте с Киевом. С требованием предоставить Украине самолеты выступил 25 января украинский лидер.

Сестра Ким Чен Ына отреагировала на поставки Abrams Украине

Американские танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Украины, передает здание Newsweek. Несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи, двигатели этих танков «жадно поглощают» топливо, следовательно, для снабжения боевых машин придется создавать сложные логистические схемы. Какие еще трудности могут возникнуть у ВСУ с новыми танками «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

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