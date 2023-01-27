"Слишком поздно": Зеленский о сроках поставок танков Abrams

Если танки Abrams прибудут на территорию украинского государства только к августу, то будет слишком поздно. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Таким образом глава Украины прокомментировал заявление координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о поставках Abrams. По его словам, их поставка украинской стороне займет «много месяцев».

— Слишком поздно, — поделился он.

Также нет ответа, когда на территории Украины окажутся танки европейских стран, подчеркнул Зеленский в интервью SkyNews. По его мнению, танки нужны Киеву в больших количествах.

При этом американские власти заявили, что Белый дом пока не может ничего сказать о содержании предстоящих пакетов помощи Украине. Власти США находятся в контакте с Киевом. С требованием предоставить Украине самолеты выступил 25 января украинский лидер.