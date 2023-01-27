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22 минуты назад

Сестра Ким Чен Ына назвала "гнусным шагом" передачу Украине танков Abrams

Елена Прошина

Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет с Россией «в одном окопе»

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, а также сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала передачу Украине американских танков Abrams «гнусным шагом». Она также добавила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

В опубликованном агентством ЦТАК заявлении Ким Ё Чжон заверила, что КНДР будет «всегда стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны».

США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams

«Не сомневаюсь в том, что любые вооружения, которыми гордятся США и Запад, дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России», – добавила она.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что весь мир скоро убедится в мощи ракет КНДР.

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