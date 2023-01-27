Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет с Россией «в одном окопе»

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, а также сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала передачу Украине американских танков Abrams «гнусным шагом». Она также добавила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

В опубликованном агентством ЦТАК заявлении Ким Ё Чжон заверила, что КНДР будет «всегда стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны».

«Не сомневаюсь в том, что любые вооружения, которыми гордятся США и Запад, дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России», – добавила она.