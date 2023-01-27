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5 минут назад

Финляндия приостановила выдачу разрешений на убежища для россиян

News.ru

Финляндия приостановила выдачу разрешений на политическое убежище для россиян, сообщила изданию Helsingin Sanomat менеджер финской миграционной службы по вопросам убежища Юха Симила. По ее словам, Финляндии необходима актуальная информация о том, что ожидает мобилизованного в России и каковы последствия отказа от мобилизации.

Финляндия приостановила выдачу разрешений на убежища для россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

[Последствия отказа] Это наказание, тюремное заключение или что-то еще? — задала вопрос Симила.

Ведомство намеревается актуализировать информацию за несколько недель, после чего не исключает возобновления принятия решения по заявкам россиян об убежище. Кроме того, Хельсинки ожидает решения Европейского агентства по правам человека относительно того, достаточно ли нежелания человека участвовать в боевых действиях для получения политического убежища.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии в 2022 году запретила въезд в страну через границу с Россией 3375 иностранным гражданам. Это в семь с половиной раз больше, чем в 2021 году, когда в Финляндию не пустили 440 человек. Чаще всего причиной отказа были угрозы общественному здоровью и обеспечению общественного порядка. В общей сложности, крупнейшие пограничные пункты на финско-российской границе в 2022 году пересекли более 1,5 млн раз, что на 117% больше показателя 2021 года (713 тысяч).

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