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4 минуты назад

На Западе назвали предпосылки к стагнации украинского конфликта в будущем

Lenta.ru

Боевые действия на Украине могут превратиться в бои в стиле Первой мировой войны, с постоянным противостоянием артиллерии и неподвижным фронтом. Предпосылки к стагнации интенсивности украинского конфликта описали американские и европейские военные чиновники в материале агентства Bloomberg.

На Западе назвали предпосылки к стагнации украинского конфликта в будущем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Американские и европейские военные чиновники опасаются, что конфликт вскоре может перерасти в артиллерийские бои в стиле Первой мировой войны с практически застойными линиями фронта — сценарий, который может оказаться в пользу России с ее большим населением и военной промышленностью», — заключили высокопоставленные офицеры.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что поставки танков Киеву свидетельствуют о том, что страны Запада не стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание, что страны Запада не скрывают того, что их главная задача — нанести России стратегическое поражение.

В мире,Мария Захарова,МИД России,
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