Боевые действия на Украине могут превратиться в бои в стиле Первой мировой войны, с постоянным противостоянием артиллерии и неподвижным фронтом. Предпосылки к стагнации интенсивности украинского конфликта описали американские и европейские военные чиновники в материале агентства Bloomberg.

«Американские и европейские военные чиновники опасаются, что конфликт вскоре может перерасти в артиллерийские бои в стиле Первой мировой войны с практически застойными линиями фронта — сценарий, который может оказаться в пользу России с ее большим населением и военной промышленностью», — заключили высокопоставленные офицеры.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что поставки танков Киеву свидетельствуют о том, что страны Запада не стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание, что страны Запада не скрывают того, что их главная задача — нанести России стратегическое поражение.