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28 минут назад

Более 30 тысяч человек в Италии подписали петицию против обращения Зеленского в Сан-Ремо

RT на русскомиещё 2

Более 30 тыс. человек подписали в Италии петицию против выступления президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо».

Тысячи итальянцев подписали петицию против обращения Зеленского в Сан-Ремо
Фото: 

Как стало известно ранее, 11 февраля организаторы конкурса песни планируют показать видеообращение Зеленского.

По данным РИА Новости со ссылкой на портал, петицию подписали 31 085 человек, среди которых — известные журналисты, политики и преподаватели вузов. По мнению авторов инициативы, музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой.

«Драма в его стране — не что иное, как эпилог гораздо более продолжительного конфликта, такого как конфликт в Донбассе, который помогли разжечь крупные государства НАТО», — говорится в сообщении.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини ранее также высказался против того, чтобы украинский президент Владимир Зеленский выступал с видеообращением в ходе песенного фестиваля в Сан-Ремо в феврале.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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