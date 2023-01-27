В Белом доме рассказали о сроках поставки танков Украине

«Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время, возможно, к тому времени, чтобы помочь им (украинским войскам — прим. «Ленты.ру») весной и летом. Американским танкам Abrams понадобится больше времени», — сказал он.