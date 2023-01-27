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12 минут назад

В Белом доме рассказали о сроках поставки танков Украине

Lenta.ru

Стали известны возможные сроки поставки танков Abrams Украине. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

В Белом доме рассказали о сроках поставки танков Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время, возможно, к тому времени, чтобы помочь им (украинским войскам — прим. «Ленты.ру») весной и летом. Американским танкам Abrams понадобится больше времени», — сказал он.

По его словам, это займет намного больше месяцев, прежде чем военная техника будет на месте.

Ранее в МИД России упрекнули Запад в нежелании остановить конфликт на Украине дипломатическим путем. В ведомстве подчеркнули, что об этом свидетельствуют военные поставки США украинской стороне.

До этого американская сторона решила передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, Вашингтон направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

В мире,Джон Кирби,МИД России,
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