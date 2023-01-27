Боррель призвал ЮАР повлиять на Россию

Напомним, что во вторник, 24 января, Боррель во время переговоров с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем заявил о возросшей необходимости следования политике Евросоюза в отношении России из-за ее «агрессии против Украины». Вместе с тем президент Сербии Александр Вучич заявлял, что конфликт на Украине стал причиной колоссального давления Запада на Белград, поскольку он «находится у всех на виду» из-за отказа ввести санкции против России.