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30 минут назад

Боррель призвал ЮАР повлиять на Россию

Никита Бородкин

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Южно-Африканскую Республику (ЮАР) поддерживать миропорядок и призывать Россию остановить конфликт на Украине. Как сообщает «Газета.Ru», такое заявление чиновник сделал в ходе поездки в столицу африканской страны Преторию.

Боррель призвал ЮАР повлиять на Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В условиях беспрецедентного уровня глобальной нестабильности <...> мы должны работать вместе, чтобы защитить Устав ООН и международное право», — сказал он в рамках заседания министерского диалога ЕС — ЮАР.

Боррель также призвал представителей республики влиять на Россию в целях прекращения спецоперации на Украине.

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Напомним, что во вторник, 24 января, Боррель во время переговоров с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем заявил о возросшей необходимости следования политике Евросоюза в отношении России из-за ее «агрессии против Украины». Вместе с тем президент Сербии Александр Вучич заявлял, что конфликт на Украине стал причиной колоссального давления Запада на Белград, поскольку он «находится у всех на виду» из-за отказа ввести санкции против России.

В мире,Жозеп Боррель,Александр Вучич,ООН,ЕС,
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