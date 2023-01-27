Боррель призвал ЮАР повлиять на Россию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Южно-Африканскую Республику (ЮАР) поддерживать миропорядок и призывать Россию остановить конфликт на Украине. Как сообщает «Газета.Ru», такое заявление чиновник сделал в ходе поездки в столицу африканской страны Преторию.
«В условиях беспрецедентного уровня глобальной нестабильности <...> мы должны работать вместе, чтобы защитить Устав ООН и международное право», — сказал он в рамках заседания министерского диалога ЕС — ЮАР.
Боррель также призвал представителей республики влиять на Россию в целях прекращения спецоперации на Украине.
Напомним, что во вторник, 24 января, Боррель во время переговоров с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем заявил о возросшей необходимости следования политике Евросоюза в отношении России из-за ее «агрессии против Украины». Вместе с тем президент Сербии Александр Вучич заявлял, что конфликт на Украине стал причиной колоссального давления Запада на Белград, поскольку он «находится у всех на виду» из-за отказа ввести санкции против России.