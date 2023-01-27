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42 минуты назад

Посла Дании вызвали в МИД Турции из-за акции с сожжением Корана

Алиса Селезнёва

МИД Турции выразил послу Дании в Анкаре протест в связи с разрешением провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене. Об этом со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве пишет РИА Новости.

«Посол Дании был вызван в МИД Турции после того, как стало известно о выданном датскими властями разрешении на акцию по осквернению Корана», - пояснил он.

По данным источника, послу заявлено, что Турция «решительно осуждает» такие действия шведских властей, и расценивает подобную акцию, как преступление на почве ненависти. Анкара также заявила, что ожидает отзыва разрешения.

Радикал угрожает сжечь Коран у российского посольства

Ранее лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, сжегший 21 января священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, заявил, что намерен вновь сжечь копию Корана у мечети в Копенгагене. При этом на предыдущую акцию он получил разрешение у шведских властей.

В свою очередь после публичного сожжения Корана в Копенгагене МИД Турции заявил о явном нарушении Швецией обязательств трехстороннего меморандума по предотвращению пропаганды террористических организаций. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

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