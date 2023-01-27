Боррель призвал ЮАР повлиять на Россию в целях прекращения украинского конфликта

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе своего визита в столицу Южно-Африканской Республики (ЮАР) - Преторию призвал страну поддерживать международный миропорядок и вести взаимоотношения с Россией для остановки конфликта на Украине. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте.