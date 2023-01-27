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40 минут назад

Боррель призвал ЮАР повлиять на Россию в целях прекращения украинского конфликта

Газета.Ruиещё 5

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе своего визита в столицу Южно-Африканской Республики (ЮАР) - Преторию призвал страну поддерживать международный миропорядок и вести взаимоотношения с Россией для остановки конфликта на Украине. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте.

Боррель призвал ЮАР повлиять на Россию в целях прекращения украинского конфликта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В условиях беспрецедентного уровня глобальной нестабильности мы должны работать вместе, чтобы защитить Устав ООН и международное право", - заявил Боррель в рамках заседания министерского диалога ЕС - ЮАР.

Глава евродипломатии также попросил представителей республики повлиять на Россию в целях прекращения украинского конфликта.

Ранее внешнеполитическая служба Европейского союза сообщала, что Боррель заявил о возросшей важности следования политической линии Евросоюза в отношении России в связи с ее "агрессией против Украины".

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