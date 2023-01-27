Верховный суд Нидерландов назвал сроки по «скифскому золоту»

«Следует ли вернуть так называемые крымские сокровища, которые сейчас находятся в Нидерландах, Украине или крымским музеям? В октябре 2021 года Апелляционный суд Гааги постановил, что объекты должны быть возвращены Украине. <…> Это решение может остаться в силе. Верховный суд Нидерландов вынесет решение 15 сентября 2023 года», — сообщается на сайте Верховного суда Нидерландов.

Коллекция скифского золота насчитывается около двух тысяч артефактов. Состоит из фондовых коллекций музеев Крыма и Украины. После того как Крым вошел в состав РФ, начались споры насчет принадлежности этого золота. До этого часть была вывезена в Нидерланды, а именно, Амстердам. Ранее суд Нидерландов решил передать вывезенное в 2014 году из Крыма скифское золото Украине, а не России. Это произошло в 2021 году. По итогу в настоящий момент генпрокурор Нидерландов допустил передачу «Скифского золота» Украине.