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17 минут назад

Meta исключила «Азов» из списка опасных организаций

Lenta.ru

Американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ; принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ) исключила украинский полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) из списка опасных организаций. Об этом сообщает Bloomberg.

Meta* исключила «Азов»* из списка опасных организаций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания исключила украинскую ультраправую военную группировку "Азов" из списка опасных лиц и организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нововведение позволит членам полка создавать учетные записи в Facebook и Instagram (соцсети запрещены в России) и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правил компании в отношении контента. «Этот шаг также позволит другим пользователям открыто хвалить и поддерживать "Азов"», — уточняется в заявлении.

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