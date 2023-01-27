Meta* исключила «Азов»* из списка опасных организаций

Американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ ; принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ) исключила украинский полк «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) из списка опасных организаций. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что нововведение позволит членам полка создавать учетные записи в Facebook и Instagram (соцсети запрещены в России) и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правил компании в отношении контента. «Этот шаг также позволит другим пользователям открыто хвалить и поддерживать "Азов"», — уточняется в заявлении.