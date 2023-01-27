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33 минуты назад

Люди в огненной ловушке: 10 лет трагедии в клубе Kiss

Александр Котлеткин

10 лет назад в ночном клубе Kiss города Санта-Мария (штат Риу-Гранди-ду-Сул) на юге Бразилии произошел страшный пожар. В огне погибли 242 человека, еще 630 получили ранения. Жертвами в основном стали молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет.

1/13 Последствия пожара в клубе ночном Kiss, 2013 год
Фото: globallookpress.com
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2/13 Фотография одной из жертв, погибших при пожаре в ночном клубе Kiss, 2013 год
Фото: globallookpress.com
3/13 Люди собираются, чтобы почтить память жертв пожара в ночном клубе Kiss, 2013 год
Фото: globallookpress.com
4/13 Студенты Федерального университета Санта-Мария скорбят о жертвах пожара в ночном клубе Kiss. Из 237 погибших при пожаре не менее 105 были студентами учебного заведения. Еще 70 студентов остаются в больницах, 2013 год
Фото: globallookpress.com
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5/13 Президент Бразилии Дилма Рузеф прервала свой официальны визит в Чили, чтобы встретиться с семьями погибших в ночном клубе Kiss, 2013 год
Фото: globallookpress.com
6/13 Фотография жертв, погибших при пожаре в ночном клубе Kiss, 2013 год
Фото: globallookpress.com
7/13 На месте пожара в ночном клубе Kiss, 2013 год
Фото: globallookpress.com
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8/13 Люди собираются, чтобы почтить память жертв пожара в ночном клубе Kiss, 2013 год
Фото: globallookpress.com
9/13 Похороны жертв пожара в ночном клубе Kiss, 2013 год
Фото: globallookpress.com
10/13 На месте пожара в ночном клубе Kiss, 2013 год
Фото: globallookpress.com
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11/13 На месте пожара в ночном клубе Kiss, 2013 год
Фото: globallookpress.com
12/13 На месте пожара в ночном клубе Kiss, 2013 год
Фото: legion-media.ru
13/13 Ночной клуб Kiss, где в результате пожара погибли 242 человека, 2013 год
Фото: Wikipedia commons

Как рассказывали свидетели, пожар вспыхнул во время выступления местной рок-группы Gurizada Fandangueira. Один из музыкантов использовал пиротехническое средство "серебряный дождь", искры попали на звукоизоляционное покрытие

потолка, после чего началось возгорание. Музыканты пытались погасить пламя водой и огнетушителем, однако их попытки оказались напрасными. Помещение заволокло ядовитым дымом, а сотрудники службы безопасности перекрыли единственный выход, что спровоцировало давку. По одной из версий, они пытались не допустить, чтобы посетители покинули заведение, не расплатившись.

В тот момент в тесном помещении клуба находились более 1000 человек.

В Бразилии в связи с трагедией был объявлен трехдневный общенациональный траур.

Кадры одного из самых смертельных пожаров в истории – в галерее «Рамблера».

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