Люди в огненной ловушке: 10 лет трагедии в клубе Kiss

10 лет назад в ночном клубе Kiss города Санта-Мария (штат Риу-Гранди-ду-Сул) на юге Бразилии произошел страшный пожар. В огне погибли 242 человека, еще 630 получили ранения. Жертвами в основном стали молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет.
Как рассказывали свидетели, пожар вспыхнул во время выступления местной рок-группы Gurizada Fandangueira. Один из музыкантов использовал пиротехническое средство "серебряный дождь", искры попали на звукоизоляционное покрытие
потолка, после чего началось возгорание. Музыканты пытались погасить пламя водой и огнетушителем, однако их попытки оказались напрасными. Помещение заволокло ядовитым дымом, а сотрудники службы безопасности перекрыли единственный выход, что спровоцировало давку. По одной из версий, они пытались не допустить, чтобы посетители покинули заведение, не расплатившись.
В тот момент в тесном помещении клуба находились более 1000 человек.
В Бразилии в связи с трагедией был объявлен трехдневный общенациональный траур.
Кадры одного из самых смертельных пожаров в истории – в галерее «Рамблера».